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    У киянина, який попався на крадіжці, поліцейські знайшли гранату

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    Вилучені у зловмисника&nbsp;корпус від гранати &laquo;РГД-5&raquo; та запал до неї - У киянина, який попався на крадіжці, поліцейські знайшли гранату
    Вилучені у зловмисника корпус від гранати «РГД-5» та запал до неї

    Боєприпаси чоловік ховав у сумці

    Під час затримання у правопорушника, який перебував у розшуку, столичні оперативники знайшли вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції затримали 41-річного місцевого жителя за крадіжку сумки. Слідчі оголосили йому повідомлення про підозру, а суд відпустив під особисте зобов’язання. Однак у призначений час на виклик до слідчого підозрюваний не з’явився. У зв’язку з цим за отриманим дорученням оперативники розпочали його пошуки та згодом встановили місцезнаходження», - йдеться в повідомленні.

    За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, правоохоронці помітили зловмисника на вулиці Дніпровська набережна та відразу затримали. Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у нього предмет, схожий на гранату, та запал до неї.

    «Боєприпаси правопорушник ховав у сумці. Попередньо – це корпус від гранати «РГД-5» та запал до неї. За його словами, вилучені речі він придбав у товариша, із яким розпивав спиртні напої», - додав Кузьмін. 

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    У киянина, який попався на крадіжці, поліцейські знайшли гранату
    У киянина, який попався на крадіжці, поліцейські знайшли гранату

    Вилучене відправили на експертизу. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. 

    Як повідомлялося, нещодавно на бульварі Перова у столиці правоохоронці вилучили у киянина гранату.

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