У Кличка відзвітували, що Київ готовий до проведення виборів



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Засідання координаційного штабу КМДА щодо підготовки та проведення позачергових виборів

У Києві на постійній основі діють 1100 виборчих дільниць

Усі виборчі комісії столиці готові до проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня. Про це повідомив керівник апарату Київської міської держадміністрації Дмитро Загуменний під час засідання координаційного штабу щодо підготовки та проведення позачергових виборів.

На засіданні координаційного штабу були присутні представники районних державних адміністрацій, правоохоронних органів.

«На сьогодні усі дільничні виборчі комісії готові до проведення виборів, усі організаційні питання вдалося вирішити. Переконаний, що нам вдасться гідно провести ці вибори», – повідомив керівник апарату.

Він нагадав, що у Києві на постійній основі діють 1100 виборчих дільниць.

Загуменний також повідомив, що на цих виборах у Києві 36 тисяч громадян змінили місце голосування, виявивши бажання реалізувати своє конституційне право саме у столиці.

Виборчі дільниці будуть відкриті для голосування 21 липня 2019 року із 08:00 до 20:00.

Як повідомлялося, керівний Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко заявив, що столична поліція готова до виборів.