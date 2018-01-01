У Конча-Заспі автівка задавила жінку: водій утік

В результаті удару у машини пошкоджено передню частину

Вранці 6 січня на Новообуховскій трасі під Києвом (Конча-Заспа) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua. За його даними, аварія сталася білясанаторію «Жовтень». За попередньою інформацією, наїзд на пішохода скоїв водій автомобіля Ford Transit близько 7:00 ранку. В результаті удару у машини



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В результаті удару у машини пошкоджено передню частину

Вранці 6 січня на Новообуховскій трасі під Києвом (Конча-Заспа) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, аварія сталася білясанаторію «Жовтень».

За попередньою інформацією, наїзд на пішохода скоїв водій автомобіля Ford Transit близько 7:00 ранку. В результаті удару у машини пошкоджено передню частину.

Від отриманих численних травм жінка-пішохід померла до приїзду швидкої допомоги. На вигляд їй 40-45 років. Водій втік з місця інциденту.

Загибла переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Від місця удару до місця, де лежало тіло близько 100 метрів. Можливо, автомобіль «протягнув» жінку під колесами або її відкинуло від удару.

На місці працювали швидка допомога, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.