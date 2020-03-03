У квартирі на Березняках виявили труп чоловіка, що почав розкладатися (фото)



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Фото: Інформатор

Слідів насильницької смерті на тілі не знайшли

У будинку на вулиці Амвросія Бучми, 6-В у Києві мешканці відчували неприємний запах, який йшов із квартири на шостому поверсі. Також вони стверджували, що тривалий час не бачили чоловіка, який там проживає.

2 березня близько 21:30 до поліції звернулася родичка господаря квартири. Про це повідомляє Інформатор.

Коли приїхали поліцейські, під дверима відчувався їдкий запах, який був схожий на трупний. Це й стало причиною виклику рятувальників, які відчинили двері в квартиру. Коли вони зайшли всередину, то побачили труп чоловіка на ліжку.

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. Особа чоловіка встановлена. Йому було близько 73 років.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.