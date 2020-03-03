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    У квартирі на Березняках виявили труп чоловіка, що почав розкладатися (фото)

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    У квартирі на Березняках виявили труп чоловіка, що почав розкладатися (фото)
    Фото: Інформатор

    Слідів насильницької смерті на тілі не знайшли

    У будинку на вулиці Амвросія Бучми, 6-В у Києві мешканці відчували неприємний запах, який йшов із квартири на шостому поверсі. Також вони стверджували, що тривалий час не бачили чоловіка, який там проживає.

    2 березня близько 21:30 до поліції звернулася родичка господаря квартири. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли приїхали поліцейські, під дверима відчувався їдкий запах, який був схожий на трупний. Це й стало причиною виклику рятувальників, які відчинили двері в квартиру. Коли вони зайшли всередину, то побачили труп чоловіка на ліжку.

    Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. Особа чоловіка встановлена. Йому було близько 73 років.

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    У квартирі на Березняках виявили труп чоловіка, що почав розкладатися (фото)
    У квартирі на Березняках виявили труп чоловіка, що почав розкладатися (фото)
    У квартирі на Березняках виявили труп чоловіка, що почав розкладатися (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України Київ смерть чоловік квартира
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