МОЗ назвав області з найбільшою кількістю випадків захворювання на Covid-19



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В Україні за минулу добу виявлено 4027 людей, які хворі коронавірусом

Найбільше випадків захворювання коронавірусом виявлено у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві

В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області - 549, в тому числі Харків - 405, Донецька область - 345 випадків, Дніпропетровська область - 271, в тому числі Дніпро 257 випадків, Львівська область - 265 випадків та Київ - 219 випадків», – сказав Степанов.

Міністр зауважив, що кількість хворих постійно зростає в кожному регіоні і звернувся до органів місцевого самоврядування дотримуватися протиепідемічних правил, встановлених в країні.

«У ваших можливостях забезпечити зараз дотримання правил. Мова не йде про політику, про будь-які виборчі або передвиборчі процеси, а виключно про здоров’я і життя громадян. Проконтролюйте, щоб у підпорядкованих вам структурах повністю дотримувалися правил», – сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

Як відомо, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 30 жовтня коронавірусом інфікувалися 33844178 людей. Загалом від початку пандемії одужало 25148403, а кількість померлих зросла до 1012659 людей.