В Україні лікарні для хворих коронавірусом заповнені майже на 58%



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У нас збільшується госпіталізація, збільшується кількість людей, які одночасно перебувають у наших лікарнях для лікування коронавірусної хвороби, - міністр

З 29 666 ліжок в країні заповнено 57,8%, більше 15 тисяч, - Степанов

В Україні на сьогодні вже введено понад 29 тисяч ліжок, які визначені для пацієнтів з Covid-19, з них заповнено 57,8%, або понад 15 тисяч. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас збільшується госпіталізація, збільшується кількість людей, які одночасно перебувають у наших лікарнях для лікування коронавірусної хвороби. У лікарнях перебувають люди, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби. Сьогодні вже введено у лікарнях, які безпосередньо лікують коронавірусну хворобу, загальна кількість ліжок 29 тисяч 666, решта ще залишається в резерві... З 29 666 по країні заповнено 57,8%, більше 15 тисяч на сьогодні заповнено із загальної кількості (ліжок - ред.)», — розповів Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

Як відомо, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.