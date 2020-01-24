У мешканців Київщини зменшилися платіжки за комуналку



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Місцеві ради ухвалили рішення про перерахунок за теплову енергію

У січні 2020 року жителі Київщини, а це 200 тис. абонентів населення, заплатять менше за тепло та комунальні послуги.

Позитивні зміни відчули 54 тис. мешканців м. Білої Церкви та ще 104 тисячі абонентів з міст Бровари, Бориспіль, Вишневе, Васильків, Буча, Обухів, Славутич та Ірпінь. І ще 14,5 тис. абонентів – з інших населених пунктів області. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Розмір знижки коливається від 113 до 395 грн за 1 Гкал. Багато у чому фінальна цифра залежить від місцевих рад. При цьому, сам обсяг послуг та їхня якість не знизяться, запевняє влада області.

На сьогодні рішення про перерахунок за теплову енергію та комунальні послуги не прийняте лише у Вишгородському районі (13 тис. абонентів).

А у Тетієві, Переяслав-Хмельницькому та населених пунктах Києво-Святошинського району (смт Чабани й с. Тарасівка) та с. Семиполки (Броварського району) (всього 9,4 тис. абонентів) тарифи не перераховуватимуть. Експерти департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації кажуть, що це економічно недоцільно, бо там вартість природного газу враховано у чинних тарифах майже на рівні цін грудня 2019 року.

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» здійснило коригування та знизило суми в рахунках. У січні в середньому кияни отримали платіжки із сумами на 300-400 гривень менше, ніж в попередньому місяці.

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