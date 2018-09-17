У столичному метрополітені встановлять 195 камер відеоспостереження



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Київське метро

На закупівлю обладнання з міського бюджету витратять 3 млн грн

Комунальне підприємство «Інформатика» КМДА 17 вересня оголосило тендер на закупівлю комплексної системи відеоспостереження у метрополітені Києва.

Очікувана вартість становить 3 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Згідно з технічними вимогами замовника, комплексна система відеоспостереження включатиме в себе: 195 відеокамер Hikvision і стільки ж кронштейнів для їх встановлення; по 77 шаф комутаційних зовнішніх установок, автоматів захисту мережі, модулів SFP-1SM-1310nm-3SC, модулів SFP-1SM-1550nm-3SC, оптичних боксів Crosver FOB-05-24.

(для перегляду списку станцій та кількості облдання, яке буде на них встановлено, натисніть на зображення)

Відеокамери встановлять на входах і виходах зі станцій метрополітену у Києві. Запровадження комплексної системи здійснюється, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 11 квітня 2018 року №614, який ухвалив перелік заходів з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфери життєдіяльності Києва на 2018 рік.

Як повідомляв «Главком», 10 серпня «Київський метрополітен» замовив у ТОВ «Гамма-Дніпро» грошово-лічильні машини за 1,2 млн гривень.

Зазначається, що цього року поставлять 30 грошово-лічильних машин SB-7 виробництва Hyundai MIB International Co. Ltd (Південна Корея) по 39 900 грн.

В інтернет-магазинах їх можна побачити у продажу на 4% дешевше - по 41 500 грн.

Такі машинки рахують банкноти із сортуванням та перевіркою на справжність за захисними ознаками, видимими в інфрачервоному і ультрафіолетовому діапазонах та з магнітною детекцією, їх гарантійний термін - 1 рік.