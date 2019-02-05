У Мистецькому Арсеналі відкриється виставка про хаотичну забудову міст



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Мета виставки – показати хаотичний стан будівництва в українських містах

У четвер, 7 лютого, о 18:30 у Мистецькому Арсеналі відбудеться відкриття виставки «Архітектура. Громада. Час».

Головна мета виставки, яку курує спеціаліст із радянської модерністської архітектури Олексій Биков, – показати хаотичний стан будівництва в українських містах.

На виставці покажуть роботи 15 авторів, серед яких – фотографи, архітектори, журналісти та дизайнери. Їхні фотографії увійшли у новий, 11-й, номер журналу про фотографію 5.6 magazine, який присвячено стосункам між громадою, забудовниками та архітекторами.

«Цей номер не про красу і неповторність українських міст, а про безконтрольність і безвладдя, про диктат забудовника, про роль архітектора і громади у цьому скаженому свавіллі», – пише редакція журналу.

Зокрема, під час підготовки випуску редактори знайшли двох чоловіків, які не вірять у збереження архітектурного минулого, тому вирішили витатуювати пам’ятки на своїх тілах: «тарілку» на Либідській, готель «Турист», будинки спальних районів Оболоні.

Архітектурний номер 5.6 magazine було видано завдяки спільнокошту. Його презентують під час відкриття виставки.

Також упродовж виставки працюватиме «Дискусійна платформа», на якій обговорюватимуть архітектуру і візуальний образ сучасної України. Програму подій та лекцій анонсують найближчим часом.

Виставка триватиме до 27 лютого.



Графік роботи галереї: вівторок-неділя, 12:00 - 20:00.

Джерело: Хмарочос