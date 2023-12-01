У Києві триває ліквідація наслідків аварії на Харківському масиві (відео)

Будівельний кран, який впав у столиці на вул. Ревуцького і перебив трубу водогону

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на вулиці Ревуцького залучено спецтехніку

Робота з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на столичній вулиці Ревуцького триває. Керівник Дарницької РДА Микола Калашник повідомив, що завтра тут проводитимуть земляні роботи.

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На відео помітно, як комунальники намагаються відтягнути будівельний кран, який сьогодні у Києві наробив лиха. Також працює спецтехніка.

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Як повідомлялося, у столиці на вул. Ревуцького впав будівельний кран і перебив трубу водогону. Унаслідок чого дорогу залило водою. Наразі рух транспорту паралізовано, на дорогах утворився затор.

На місце прибули рятувальники, поліція, аварійні служби. Краном пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі.

Станом на 14:00 почалися роботи з демонтажу крана й відновлення руху шляхопроводом.

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Раніше патрульна поліція Києва повідомляла, що внаслідок аварії перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана.