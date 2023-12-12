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У Києві між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» запрацює «човниковий» рух поїздів: графік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» запрацює «човниковий» рух поїздів: графік
На ділянці «Теремки» – «Деміївська» курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 хв та 17 хв, у залежності від напрямку руху
фото з відкритих джерел

У тунелі між станціями «Либідська» та «Деміївська» потяги не ходитимуть

У Києві завтра, 13 грудня, запрацює «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки» – «Деміївська». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

«На цій ділянці кожною із двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 хв та 17 хв, у залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або «човникового» руху). Звертаємо увагу, що у тунелі між станціями «Либідська» та «Деміївська», де власне ведуться ремонтні роботи, потяги не ходитимуть», – йдеться у повідомленні.

Зміни у роботі синьої лінії метро
Зміни у роботі синьої лінії метро
фото: КМДА

У КМДА закликають пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі. Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах.

Також на станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік «човникового» руху поїздів. Всі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття, підсумували в адміністрації.

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Розклад руху
фото: КМДА

Нагадаємо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги.

До слова, починаючи із 13 грудня у Києві курсуватиме автобус №60, який здійснюватиме рейси альтернативним маршрутом ділянки закритих на ремонт станцій метро Оболонсько-Теремківської лінії.

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Теги: столиця громадський транспорт метро Київ КМДА

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