У ніч на суботу на правобережній розв'язці мосту Патона обмежать рух



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Дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту

На правобережній розв'язці мосту ім. Патона (турбіні) триває черговий етап поточного середнього ремонту. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Цього разу роботи проводитимуться вночі з 19 на 20 липня.

«Уже традиційно працюватимемо у нічний час. З 20:00 19 липня до 6:00 20 липня дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту на проїзді від мосту до бульвару Дружби народів. У цей час рух транспорту буде частково обмежено», - йдеться в повідомленні.

«Перепрошуємо за незручності», - додали в «Київавтодорі».

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Палладіна із 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульваром Вернадського і вулицею Єфремова та розв’язкою на проспектах Палладіна і Перемоги.

Нагадаємо, рух на правобережній розв'язці мосту ім. Патона також було обмежено з 20:00 17 липня до 8:00 18 липня, Тоді дорожники фрезували покриття.