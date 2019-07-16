Киян попередили про ремонтні роботи на двох мостах



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Ремонтні роботи на естакаді Південного мосту продовжено у зв'язку з дощовою погодою

Ремонтні роботи на естакаді Південного мосту триватимуть до 1 серпня

У зв'язку з погодними умовами ремонтні роботи на естакаді Південного мосту у Києві продовжено. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Ми продовжуємо заміну деформаційних швів на естакаді Південного мосту (правобережна частина мосту). Так, до 1 серпня тривають роботи на виїзді з Наддніпрянського шосе на естакаду (біля ст. м. «Видубичі»). Роботи продовжено у зв'язку з дощовою погодою», - зазначили дорожники.

Під час робіт із заміни деформаційного шва рух частково обмежено.

Крім того, на правобережній розв’язці мосту ім. Патона обмежать рух. «Ми продовжуємо ремонтувати асфальтове покриття правобережної розв’язки мосту ім. Патона (турбіни). Цього разу зніматимемо старий асфальт на проїзді від мосту до бульвару Дружби Народів. Аби не ускладнювати трафік ми працюватимемо вночі», - повідомили в «Київавтодорі».

«З 20:00 17 липня до 8:00 18 липня фрезуватимемо покриття. У цей час рух буде частково обмежено», - додали в корпорації.

Там підкреслили: «Дорожники Печерського району працюватимуть, не зупиняючись ні на хвилину, і намагатимуться завершити роботи якомога раніше».

Як повідомлялося, з 23:00 14 липня рух розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери.

З 12 липня у Києві на естакаді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено рух у зв'язку з ремонтом транспортного вузла. Ремонт триватиме з 12 до 25 липня.