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    У «Новопечерських Липках» пройшли протипожежні навчання

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    Рятувальники відпрацювали навички евакуації постраждалих з верхніх поверхів будівлі за допомогою висотного підйомника - У «Новопечерських Липках» пройшли протипожежні навчання
    Рятувальники відпрацювали навички евакуації постраждалих з верхніх поверхів будівлі за допомогою висотного підйомника

    Житлові будинки та підземні паркінги оснащені сучасною системою пожежогасіння та димовидалення

    У житловому комплексі «Новопечерські Липки» пройшли тактико-спеціальні навчання з пожежної безпеки за участю рятувальних пожежних загонів ДСНС.

    Метою навчань було відпрацювання заходів з гасіння умовної пожежі в одному з будинків комплексу. Після спрацьовування димових датчиків включилася автоматична звукова система оповіщення та система димовидалення.

    В ході навчань рятувальники відпрацювали навички евакуації постраждалих з верхніх поверхів будівлі за допомогою висотного підйомника.

    За словами заступник начальника 1-ї пожежно-рятувальної частини Києва Олександра Рихліка, якщо пожежа виникне навіть на 30 поверсі, пожежно-рятувальна служба знає, як діяти - саме для цього і проводяться подібні навчання з викликом таких автомобілів, які застосовуються особовим складом для гасіння пожеж на 30-х поверхах.

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    У «Новопечерських Липках» пройшли протипожежні навчання
    У «Новопечерських Липках» пройшли протипожежні навчання
    У «Новопечерських Липках» пройшли протипожежні навчання

    «Новопечерські Липки вважаються одним з найбезпечніших місць для проживання в Києві. У комплексі впроваджені передові протипожежні рішення - житлові будинки та підземні паркінги оснащені сучасною системою пожежогасіння та димовидалення, а при будівництві фасадів використовувалися виключно негорючі матеріали. Ми плануємо проводити подібні протипожежні навчання регулярно, це дозволить запобігти позаштатній ситуації», - зазначив представник житлового кварталу «Новопечерські Липки» Дмитро Новіков.

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