У новорічну ніч київський фунікулер встановив новий рекорд

Новий рік - нові рекорди

У новорічну ніч, майже до самого ранку працював столичний громадський транспорт. Особлива роль в черговий раз дісталася фунікулеру – саме він підвозив киян та гостей столиці до головної ялинки країни на Софіївській та Михайлівській площах з Подолу. Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком».



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Фото: Главком Київський фунікулер

Новий рік - нові рекорди

У новорічну ніч, майже до самого ранку працював столичний громадський транспорт. Особлива роль в черговий раз дісталася фунікулеру – саме він підвозив киян та гостей столиці до головної ялинки країни на Софіївській та Михайлівській площах з Подолу.

Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком».

Цього року він «побив» власний рекорд, та перевіз на 2 142 пасажирів більше, ніж минулого року, - 37 102 пасажири за ніч.

Загалом, завдяки подовженню роботи громадського транспорту на час новорічних свят у новорічну ніч, більш ніж 1 млн киян та гостей міста змогли вчасно та безперешкодно потрапити додому.

Нагадаємо, що у поточному році запланована масштабна реконструкція фунікулеру, яка передбачає ремонт верхньої і нижньої станцій, машинного відділення, колій та заміну самих вагонів на більш сучасні.