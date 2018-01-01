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    У новорічну ніч київський фунікулер встановив новий рекорд

    Новий рік - нові рекорди
    У новорічну ніч, майже до самого ранку працював столичний громадський транспорт. Особлива роль в черговий раз дісталася фунікулеру – саме він підвозив киян та гостей столиці до головної ялинки країни на Софіївській та Михайлівській площах з Подолу. Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком».
    • Сьогодні, 19:01
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    Київський фунікулер
    Фото: Главком
    Київський фунікулер

    Новий рік - нові рекорди

    У новорічну ніч, майже до самого ранку працював столичний громадський транспорт. Особлива роль в черговий раз дісталася фунікулеру – саме він підвозив киян та гостей столиці до головної ялинки країни на Софіївській та Михайлівській площах з Подолу.

    Про це інформує прес-служба «Київпастрансу», повідомляє «Главком».

    Цього року він «побив» власний рекорд, та перевіз на 2 142 пасажирів більше, ніж минулого року, - 37 102 пасажири за ніч.

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    Загалом, завдяки подовженню роботи громадського транспорту на час новорічних свят у новорічну ніч, більш ніж 1 млн киян та гостей міста змогли вчасно та безперешкодно потрапити додому.

    Нагадаємо, що у поточному році запланована масштабна реконструкція фунікулеру, яка передбачає ремонт верхньої і нижньої станцій, машинного відділення, колій та заміну самих вагонів на більш сучасні.

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