Кличко показав, як засяяв Подільсько-Воскресенський міст (фото, відео)

Вихідними ще більше підсвітили Подільсько-Воскресенський міст

Мер Києва Віталій Кличко показав, як освітили Подільсько-Воскресенський міст, та розповів, де в столиці встановлюють сучасне освітлення.

Відео, як тепер увечері та вночі виглядає Подільсько-Воскресенський міст, мер Києва продемонстрував під час онлайн-брифінгу.

«Як я і обіцяв, цими вихідними ще більше і гарніше підсвітили Подільсько-Воскресенський міст, який ми продовжуємо будувати», - сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці з 2017 року замінили вже майже 35 тисяч старих вуличних світильників на нові і сучасні. «Тільки цього року нове освітлення вже встановили на 23 проспектах, вулицях, у парках та скверах. А до кінця року LED-світильники завершать встановлювати ще на 17 вулицях міста», - додав мер Києва.

Він пояснив, що модернізація вуличного освітлення дозволяє економити бюджетні кошти на сплаті за електроенергію і робить столичні вулиці та об'єкти більш безпечними як для водіїв, так і для пішоходів.

До кінця року LED-освітлення встановлять, зокрема, на вулицях: Паньківській, Промисловій, Комишанській, Кулібіна, Петра Курінного, Олександра Кошиця, Олександра Мишуги, Академіка Каблукова, Краснопільській, Галицькій, Довнар-Запольського, проспекті Науки та інших.

Нагадаємо, на початку жовтня Кличко показав, як підсвітили Подільсько-Воскресенський міст.