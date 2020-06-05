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    У парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику (фото)

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    Дитина отримала серйозні травми в результаті необачних розваг - У парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику (фото)
    Дитина отримала серйозні травми в результаті необачних розваг
    Фото: Броварський відділ поліції

    Восьмирічна дівчинка випала з гойдалки та потрапила під неї

    Броварський відділ поліції встановлює обставини нещасного випадку, що стався 4 червня на дитячому майданчику у місцевому парку.

    Про це повідомляється на сторінці поліції у Facebook.

    Як розповіли свідки, на одній із гойдалок на дитячому майданчику вирішили покататися декілька дітей віком від 8 до 14 років. Проте, комусь із дітей швидкість гойдалки здалася замалою, та діти вирішили розгойдатися ще швидше.

    Внаслідок таких дій 8-річна дівчинка не втрималась та випала з гойдалки. Оскільки діти не одразу це помітили, вони не зупинилися, унаслідок чого дівчинка потрапила під гойдалку.

    Небайдужі перехожі побачили це та звільнили дитинку з-під гойдалки.

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    У парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику (фото)
    У парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику (фото)
    У парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику (фото)

    Наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні Броварської центральної районної лікарні. За попереднім діагнозом дитина отримала перелом ноги та плеча, забій спини та голови.

    Національна поліція України діти Київщина лікарня
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