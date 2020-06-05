У парку в Броварах стався нещасний випадок на дитячому майданчику (фото)



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Дитина отримала серйозні травми в результаті необачних розваг Фото: Броварський відділ поліції

Восьмирічна дівчинка випала з гойдалки та потрапила під неї

Броварський відділ поліції встановлює обставини нещасного випадку, що стався 4 червня на дитячому майданчику у місцевому парку.

Про це повідомляється на сторінці поліції у Facebook.

Як розповіли свідки, на одній із гойдалок на дитячому майданчику вирішили покататися декілька дітей віком від 8 до 14 років. Проте, комусь із дітей швидкість гойдалки здалася замалою, та діти вирішили розгойдатися ще швидше.

Внаслідок таких дій 8-річна дівчинка не втрималась та випала з гойдалки. Оскільки діти не одразу це помітили, вони не зупинилися, унаслідок чого дівчинка потрапила під гойдалку.

Небайдужі перехожі побачили це та звільнили дитинку з-під гойдалки.

Наразі дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні Броварської центральної районної лікарні. За попереднім діагнозом дитина отримала перелом ноги та плеча, забій спини та голови.