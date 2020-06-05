На Київщині молодик заліз на високовольтну вишку і залишив місто без світла (фото)



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Чоловік відмовлявся спуститися з вишки і погрожував самогубством Фото: Нацполіція

Щоб врятувати чоловіка, Київобленерго знеструмило вишку

У четвер, 4 червня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в м. Миронівка на Київщині нетверезий молодик заліз на високовольтну вишку. На місце події оперативно прибули співробітники поліції та медичні працівники.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські спільно зі співробітниками ДСНС звернулися до працівника «Київобленерго» з проханням знеструмити вишку, напруга якої 35 тисяч вольт.

Чоловік не зважав на вмовляння правоохоронців та громадян спуститися додолу, продовжував підійматися вище і у відповідь погрожував самогубством.

Після тривалих перемовин правопорушник таки спустився. Відчайдухом виявився 25-річний місцевий житель, який посварився з дівчиною і таким чином намагався привернути до себе увагу.

Через бездумний вчинок молодика частина міста близько години знаходилася без електропостачання.

Правоохоронці склали на порушника адмінпротокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про Адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, у ніч на 4 червня на трасі Ковель - Київ у смт Гостомель п'яний чоловік упав у річку і не міг самостійно вибратися. На допомогу прийшли рятувальники.