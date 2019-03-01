У перший день весни киян запрошують на масові ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у дев'яти районах Києва

У п’ятницю, 1 березня, майже у всіх районах Києва будуть проведені сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванскої та Уманської);

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, Лук’янівська площа, 1-А, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

З потеплінням у столиці відновилися сезонні ярмарки.