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    У підвалі багатоповерхівки на Київщині знайшли тротил: всіх жителів евакуювали (фото)

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    <span lang="UK">Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці&nbsp;</span> - У підвалі багатоповерхівки на Київщині знайшли тротил: всіх жителів евакуювали (фото)
    Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 
    Фото: Нацполіція

    Вибухотехніки проводять заходи щодо вилучення з підвального приміщення тротилу

    У Білій Церкві, що на Київщині, поліція провел евакуацію жителів будинку через тротил, який знайшли у підвалі.

    Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива.

    Фахівці-вибухотехніки проводять заходи щодо вилучення з підвального приміщення тротилу.  

    Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку. 

    Правоохоронці просять громадян з розумінням віднестися до тимчасових незручностей. 

    Як повідомлялося, 26 січня у Харкові в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

    Національна поліція України Київщина вибухівка будинок
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