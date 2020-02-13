У підвалі багатоповерхівки на Київщині знайшли тротил: всіх жителів евакуювали (фото)
Вибухотехніки проводять заходи щодо вилучення з підвального приміщення тротилу
У Білій Церкві, що на Київщині, поліція провел евакуацію жителів будинку через тротил, який знайшли у підвалі.
Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива.
Фахівці-вибухотехніки проводять заходи щодо вилучення з підвального приміщення тротилу.
Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.
Правоохоронці просять громадян з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.
Як повідомлялося, 26 січня у Харкові в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.