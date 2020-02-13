В Нідерландах другий день поспіль вибухають посилки: поліція шукає шантажиста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з даними поліції, листи надсилає невідомий шантажист

Іще одна посилка з розривною речовиною вибухнула в Амстердамі. Про це повідомила в четвер у Twitter нідерландська поліція, пишуть видання De Telegraaf та мовна корпорація NOS.

«В одній компанії вибухнув конверт з вибуховою речовиною, — йдеться в повідомленні. — Одна людина зазнала отруєння димом, на місці знаходиться бригада швидкої допомоги. Поліція проводить розслідування».

Пакунок з вибухівкою був виданий у головному офісі ING в Амстердамі, зазначає NOS.

Вибухівка спрацювала, коли працівник відкрив замінований пакунок.

Er is zojuist een bombrief ontbrand bij een bedrijfspand aan de Bijlmerdreef. Er heeft één persoon rook ingeademd, uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. De politie stelt een onderzoek. Verdere informatie volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020

Додамо, сьогодні стало відомо, що посилка з вибухівкою була виявлена в четвер вранці в місті Льосден. За даними телеканалу NOS, конверт призначався компанії Unisys. Сапери нейтралізували вибухівку. У правоохоронних органах не виключають зв’язку з спрямованими раніше аналогічними посилками.

У середу в Нідерландах вибухнули дві посилки з вибухівкою. Один з вибухів стався близько 8 ранку (9:00 за київським часом) в центральному відділенні по сортуванню пошти банку ABN Amro в Амстердамі. Інший — у відділенні японської компанії Ricoh. В результаті інцидентів ніхто не постраждав. Підозріла посилка також була виявлена в відділенні ABN Amro в місті Маастрихт. Однак, за даними поліції, вибухівки в ній не було.

Згідно з даними поліції, листи надсилає невідомий шантажист.