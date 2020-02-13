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    У світі

    В Нідерландах другий день поспіль вибухають посилки: поліція шукає шантажиста

    • Розсилка
    В Нідерландах другий день поспіль вибухають посилки: поліція шукає шантажиста

    Згідно з даними поліції, листи надсилає невідомий шантажист

    Іще одна посилка з розривною речовиною вибухнула в Амстердамі. Про це повідомила в четвер у Twitter нідерландська поліція, пишуть видання De Telegraaf та мовна корпорація NOS.

    «В одній компанії вибухнув конверт з вибуховою речовиною, — йдеться в повідомленні. — Одна людина зазнала отруєння димом, на місці знаходиться бригада швидкої допомоги. Поліція проводить розслідування».

    Пакунок з вибухівкою був виданий у головному офісі ING в Амстердамі, зазначає NOS.

    Вибухівка спрацювала, коли працівник відкрив замінований пакунок.

    Додамо, сьогодні стало відомо, що посилка з вибухівкою була виявлена в четвер вранці в місті Льосден. За даними телеканалу NOS, конверт призначався компанії Unisys. Сапери нейтралізували вибухівку. У правоохоронних органах не виключають зв’язку з спрямованими раніше аналогічними посилками.

    У середу в Нідерландах вибухнули дві посилки з вибухівкою. Один з вибухів стався близько 8 ранку (9:00 за київським часом) в центральному відділенні по сортуванню пошти банку ABN Amro в Амстердамі. Інший — у відділенні японської компанії Ricoh. В результаті інцидентів ніхто не постраждав. Підозріла посилка також була виявлена в відділенні ABN Amro в місті Маастрихт. Однак, за даними поліції, вибухівки в ній не було.

    Згідно з даними поліції, листи надсилає невідомий шантажист.

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