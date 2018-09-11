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    У піску на будівництві в Києві було знайдено вибухонебезпечний предмет

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    Снаряд часів Другої світової війни (ілюстративне фото) - У піску на будівництві в Києві було знайдено вибухонебезпечний предмет
    Снаряд часів Другої світової війни (ілюстративне фото)

    У привезеному піску було виявлено артилерійську гільзу Д-76 мм з пороховим зарядом вагою 900 г

    У Києві виявлено та знищено два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

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    «10 вересня на території Домобудівного комбінату № 3, на пр. Відрадному, 103, що у Солом’янському районі столиці, у привезеному піску було виявлено артилерійську гільзу Д-76 мм з пороховим зарядом вагою 900 г. Та у селищі Биківня, на вул. Радистів, що у Деснянському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм. Усі виявлені небезпечні предмети часів Другої світової війни», - йдеться у повідомленні.

    Групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1521 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

    Як повідомлялося, 2 вересня, в Оболонському районі столиці у Пущі-Водиці (5 лінія), в лісі було виявлено мінометну міну Д-120 мм часів Другої світової війни

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