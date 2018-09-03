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    Новини

    У Пущі-Водиці в лісі виявлено міну

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    Снаряд часів Другої світової війни - У Пущі-Водиці в лісі виявлено міну
    Снаряд часів Другої світової війни

    З початку року на території Києва вилучено та знищено 1514 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни

    У неділю, 2 вересня, в Оболонському районі столиці у Пущі-Водиці (5 лінія), в лісі було виявлено мінометну міну Д-120 мм, часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлений небезпечний предмет було вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1514 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Як повідомлялося, 31 серпня під час планової перевірки урочища «Биківня», біля вул. Крайня, що у Деснянському районі столиці, піротехніки ДСНС виявили 26 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

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