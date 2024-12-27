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У прикордонних північних областях оголошено І рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У прикордонних північних областях оголошено І рівень небезпеки
Прогнозується видимість 200-500 м
фото з відкритих джерел

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується густий туман

Сьогодні, 27 грудня, у північній частині України очікується густий туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Прогнозується видимість 200-500 м.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Мова йде про Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

У прикордонних північних областях оголошено І рівень небезпеки фото 1

Нагадаємо, в Україні у п′ятницю, 27 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощта мокрий сніг, слабка ожеледь. 

Вітер північно-східний (на заході та півночі країни північно-західний), 5-10 м/с.

На крайньому півдні країни, вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, слабку ожеледь, на решті території – без істотних опадів. Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +2 до -3°С. В Карпатах буде -4-9°С, вдень на Закарпатті та в Криму +1-6°С.

Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр Рівненщина Київщина Житомирщина Чернігівщина Сумщина Волинська область

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