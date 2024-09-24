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Пожежа у Білій Церкві забрала життя чоловіка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пожежа у Білій Церкві забрала життя чоловіка
У Білій Церкві спалахнув приватний будинок
фото: пресслужба поліції

Чоловік через вади здоровʼя не міг пересуватися самостійно

У Білій Церкві внаслідок пожежі в будинку загинув чоловік, який через вади здоров’я не міг пересуватися самостійно. Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Як стало відомо, вдень, 23 вересня до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку міста Біла Церква по вулиці Петра Лебединцева.

Пожежа у Білій Церкві забрала життя чоловіка фото 1

Підрозділи ДСНС, прибувши на місце, встановили, що пожежа виникла всередині житлового будинку. На жаль, під час гасіння, було виявлено тіло 57-річного мешканця будинку, який через вади здоровʼя не міг пересуватися самостійно.

За інформацією поліції Київщини, слідчі провели огляд пошкодженого приміщення. Поліцейські очікують на остаточні результати дослідження про причини пожежі від ДСНС. Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, у Бортничах, що у Дарницькому районі, сталася масштабна пожежа в екосистемі – на вулиці Левадній загорівся травʼяний настил та очерет. Гасіння ускладнювалось важкістю проїзду техніки, а також відсутністю джерел постійного водопостачання.

Теги: пожежа розслідування чоловік Біла Церква ДСНС

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