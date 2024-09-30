Атака на Київ: біля столичної багатоповерхівки виявлено уламки «шахеда»

Усі необхідні служби працюють на місці

Після атаки РФ у ніч на 30 вересня в дворі житлового будинку знайдено уламки «шахеда». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. Всі необхідні служби працюють на місці», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, у Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що столицю атакували БпЛА типу «Шахед» і що сили ППО вели активну роботу протягом ночі.

Кличко підтвердив роботу ППО. Та повідомив, що над столицею і біля неї кружляло кілька ворожих БпЛА.