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Атака на Київ: біля столичної багатоповерхівки виявлено уламки «шахеда»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака на Київ: біля столичної багатоповерхівки виявлено уламки «шахеда»
Уламки дрона впали в Оболонському районі міста
фото ілюстративне

Усі необхідні служби працюють на місці

Після атаки РФ у ніч на 30 вересня в дворі житлового будинку знайдено уламки «шахеда». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. Всі необхідні служби працюють на місці», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, у Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що столицю атакували БпЛА типу «Шахед» і що сили ППО вели активну роботу протягом ночі.

Кличко підтвердив роботу ППО. Та повідомив, що над столицею і біля неї кружляло кілька ворожих БпЛА.

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Теги: Віталій Кличко безпілотник дрон

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