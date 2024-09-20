На фронті загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич (фото)

У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.

Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинула важкоатлетка, бойова медикиня та стрільчиня Ніна Пашкевич. Про це повідомила Здолбунівська міська рада.

«З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрілець Ніна Пашкевич. Назавжди 47...», – йдеться у повідомленні.

Ніна Пашкевич загинула на Донеччині під час виконання бойового завдання фото: Здолбунівська міська рада, Facebook

Зазначається, що Ніна Пашкевич була відома як спортсменка-важкоатлетка, майстриня спорту та тренерка чемпіонок України і Європи.

Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях.

У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.

У суботу, 21 вересня, Ніна Миколаївна повертається додому на щиті.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув телеоператор Ігор Захаров. Рік його вважали зниклим безвісти. Трагічну звістку повідомила колега Ігоря кореспондентка Наталя Малярчук у коментарі Інституту масової інформації.

Ігор Захаров працював на телеканалах «Україна» та «1+1», а на початку повномасштабного вторгнення росіян мобілізувався та служив у Національній гвардії. Чоловік зник рік тому. Днями експертиза підтвердила його загибель.