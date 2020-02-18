Тиснява гарантована: на станції «Майдан Незалежності» розпочинається ремонт ескалаторів



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Капітальний ремонт ескалаторів на станції триватиме рік

Від сьогодні, 18 лютого, на станції метро «Майдан Незалежності» розпочинаються роботи з ремонту ескалаторів (всіх чотирьох почергово). Ремонт триватиме до лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

У метрополітені попередили, що «у години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на решту ескалаторів».

У метрополітені також нагадали, що на станції «Золоті ворота» у цей час проходить капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці у робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію «Золоті ворота» закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює у звичайному режимі. Пересадочний вузол «Золоті ворота» - «Театральна» працює у звичайному режимі.

Загалом у київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу до 150 тис. км.

«Закликаємо пасажирів уважно дотримуватися правил поведінки на ескалаторах для уникнення травмувань та збоїв у роботі», - йдеться у повідомленні метрополітену.