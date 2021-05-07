До Києва привезли небезпечний посуд зі свинцем

Виявлено міграцію небезпечних металів з каструль, що експортувались з Китаю

Виявлено міграцію кадмію та свинцю з каструль De Luxe

У каструлях, що експортувалися з Китаю до Німеччини, а далі в Україну, виявлені міграції кадмію та свинцю. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

«Обережно! Попередження про міграцію кадмію та свинцю з каструль De Luxe», – заявили у Держпродспоживслужбі.

«Інформуємо споживачів щодо виявлення міграції кадмію (0.0171 mg/kg - ppm) та свинцю (0.5060 mg/kg - ppm) з каструль, що експортувались з Китаю (виробник: De Luxe, Guangdong Deluxe Metal Products Co. Limited., Xinxing County) до Німеччини (оптовик: Bluecolibri, Ginsheim-Gustavsburg), звідки надіслано до України (отримувач: ТОВ «ПДЛ», просп. Бажана, 1-М, 240, м. Київ, 02068)», – йдеться в повідомленні.

Свинець і кадмій – реальна в посудній галузі проблема з точки зору безпеки для здоров'я людини. Токсичність свинцю і кадмію добре вивчена, вони входять в десятку найнебезпечніших хімічних речовин за версією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Розроблено методи визначення міграції даних речовин, періодично розкриваються факти появи посуду з надмірним виділенням даних металів. Проте, обидва метали продовжують використовуватися в посудній промисловості і вимагають обережності як від виробників, так і від споживачів.

Свинець впливає на різні системи людського організму: нервову систему, мозок, кровообіг, шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну систему, нирки. Особливо чутливі до свинцю діти - навіть мікроскопічні дози свинцю можуть викликати у них негативні наслідки.

Кадмій негативно впливає на нирки, дихальну і кісткову системи організму, а також є канцерогеном. Джерелом забруднення навколишнього середовища кадмієм є діяльність людини.

І свинець, і кадмій відносяться до високонебезпечних речовин (2-го класу небезпеки). Дані метали стабільні і мають здатність накопичуватися в організмі протягом часу.