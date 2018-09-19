У Пущі-Водиці п’яна квартирантка зарізала господаря житла



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Зловмисниця схопила ніж та вдарила чоловіка

Оперативники затримали уродженку Черкащини за смертельне поранення чоловіка

У Пущі-Водиці у Києві між орендодавцем та квартиранткою сталася сварка, у розпалі якої жінка схопила ножа та вдарила опонента у ногу. Від отриманої травми чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До чергової частини Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення, що на вулиці Пуща-Водицька від ножового поранення помер чоловік. На виклик виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка провела огляд місця події», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Подільського УП ГУНП у Києві Владислав Іщенко, під час розпивання алкогольних напоїв між жінкою, яка винаймала кімнату, та власником приватного будинку, стався конфлікт. У розпалі зловмисниця схопила ніж та вдарила у ногу чоловіка, котрий від отриманої травми помер.

«Підозрювану ми затримали на місці події та доставили до управління поліції. Це – 38-річна уродженка Черкащини, яка зізналася у вчиненому злочині», - розповів Іщенко.

Слідчі Подільського управління поліції оголосили жінці повідомлення про підозру у скоєні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. За скоєне зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, на Київщині на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин нетвереза 45-річна жінка нанесла тяжке тілесне ушкодження своєму 52-річному співмешканцю.