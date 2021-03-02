Керівник Нацслужби здоров’я вакцинувався невикористаною дозою Covishield (відео)

Віленський зробив щеплення у Київській міській клінічній лікарні №1

Очільник Національної служби здоров’я Андрій Віленський вакцинувався від коронавірусу невикористаною дозою вакцини, яка залишилася після роботи мобільної бригади. Про це він розповів у відеозверненні, яке оприлюднено Нацслужбою здоров’я у Фейсбуці.

Віленський розповів, що перебуває у Київській міській клінічній лікарні №1, де сформована команда для проведення вакцинації проти коронавірусної інфекції.

«На сьогодні та команда, яка працювала, завершує свою роботу, і залишилися невикористані дози вакцини. Це вакцина Covishield/AstraZeneca, вона є безпечною і зареєстрованою в Україні. Щеплення вакциною, яка є доступною сьогодні, несе менше ризиків, ніж ризик захворіти на коронавірусну хворобу і власне померти. Тому я закликаю всіх громадян, у тому числі медичних працівників, активно щепитися і власним прикладом демонструвати, що ця процедура є безпечною», - сказав Віленський.

Він наголосив, що завдяки вакцинації можна зберегти життя українців. Окрім цього, Віленський зазначив, що вакцинація зменшить витрати держави на подолання наслідків пандемії Covid-19.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca(Covishield) індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.