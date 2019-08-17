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    У річці в Києві виявили розчленоване тіло жінки

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    На Русанівській набережній знайшли розчленований труп - У річці в Києві виявили розчленоване тіло жінки
    На Русанівській набережній знайшли розчленований труп
    Фото: facebook.com/KyivOperativ

    Особу вбитої поки не встановили

    У Києві в Русанівському каналі виловили розчленоване тіло вбитої жінки.

    Про це у Facebook повідомляє Київ оперативний у п'ятницю, 16 серпня.

    «Прямо зараз на Русанівці в каналі знайдено розчленований труп невідомої жінки. На місці вже працюють правоохоронці», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, в понеділок, 12 серпня, в Києві на річковому вокзалі під причалом знайшли труп чоловіка.

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