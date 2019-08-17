У річці в Києві виявили розчленоване тіло жінки



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На Русанівській набережній знайшли розчленований труп Фото: facebook.com/KyivOperativ

Особу вбитої поки не встановили

У Києві в Русанівському каналі виловили розчленоване тіло вбитої жінки.

Про це у Facebook повідомляє Київ оперативний у п'ятницю, 16 серпня.

«Прямо зараз на Русанівці в каналі знайдено розчленований труп невідомої жінки. На місці вже працюють правоохоронці», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 12 серпня, в Києві на річковому вокзалі під причалом знайшли труп чоловіка.