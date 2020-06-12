Під Києвом депутат побив дітей палицею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти прийшли на озеро, яке нібито належить місцевому депутату

У селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею через те, що ті прийшли на озеро, яке начебто є приватним.

Діти пояснили, що до озера підійшли з лугу, де немає жодного паркана. Огорожу видно тільки з вулиці.

Попри те, що вони вибачилися і збиралися піти, чоловік все одно не відступив. 14-річний підліток розповів, що односелець двічі вдарив його палицею по спині. Діти втекли і одразу повідомили батькам, передають «Факти ICTV».

Зі свого боку чоловік пояснив, що ділянка належить його родині, а озеро на ній вони викопали самотужки. Тільки документів для підтвердження своїх слів він не показав, а те, що бив дітей, категорично заперечує.

Рідні підлітка, якого нібито побили палицею, показують висновки медиків, які констатували у хлопця забій нирки.

Заяву у поліцію написав і сам депутат, повідомивши, що у нього стріляв батько дітей. Він переконаний, що він і його брати стали жертвами.

До слова, у Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який жорстоко побив 4-річну доньку своєї співмешканки.