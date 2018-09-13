У семи районах столиці відбудуться ярмарки (адреси)
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На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції
У четвер, 13 вересня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р. Перова, 8-10, вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А, вул. Березняківська, 21-23;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.