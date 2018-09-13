У семи районах столиці відбудуться ярмарки (адреси)



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На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції

У четвер, 13 вересня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р. Перова, 8-10, вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А, вул. Березняківська, 21-23;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.