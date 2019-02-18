У Шевченківському районі Києва 20 аварійних будинків



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Будинок на вул. Дмитрівській, 52-А знаходиться в аварійному стані

На ремонт одного будинку, який є пам'ятником архітектури, потрібно близько 25-30 млн грн

У Шевченківському районі Києва знаходяться 20 аварійних будинків комунальної власності. Серед них - частково заселений багатоквартирний будинок на вул. Дмитрівській, 52-А, який є пам'ятником архітектури.

Про це повідомив в інтерв'ю KV голова Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга.

«Серед них, наприклад, будинок на вул. Дмитрівській, 52-А, який є пам'ятником архітектури. Через цей статус його свого часу не дозволили інвестору реконструювати. Зараз з нього частину людей відселено, але частина жителів все ще проживає», - зазначив він.

За його словами, щоб привести цю будівлю у належний стан, необхідно не менше 25-30 млн гривень тільки на початкові роботи. Однак через те, що цей багатоквартирний будинок є спільною сумісною власністю, то, на думку чиновника, виділення такого обсягу коштів на ремонт буде проблематичним.

У 2019 році на капітальні вкладення в Шевченківському районі Києва планується виділити 96,9 млн гривень. Зокрема, 60,9 млн гривень планується виділити на будівництво теплової мережі приватної котельні ТОВ «Бонвояж». Також передбачається продовження будівництва відомчої котельні МЗС на вул. Молдавській і вул. Довнар Запольського.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація наполягає на передачі Будинку Сікорського на Ярославовому Валу, 15-Б із державної до комунальної власності. Будинок знаходиться у занедбаному стані і потребує ремонту.