У Шевченківському районі столиці проводиться конкурс на оренду нежитлового приміщення

Про намір Шевченківської РДА передати в оренду нежитлове приміщення

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові приміщення на вул. Білоруська, 11-Б, корпус 2, загальною площею 14,3 кв.м: підвал – 2,0 кв.м, цільове використання - інше використання нерухомого майна (розміщення генератора безперебійного електричного живлення); 3-ій поверх – 12,3 кв.м,



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Про намір Шевченківської РДА передати в оренду нежитлове приміщення

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові приміщення на вул. Білоруська, 11-Б, корпус 2, загальною площею 14,3 кв.м: підвал – 2,0 кв.м, цільове використання - інше використання нерухомого майна (розміщення генератора безперебійного електричного живлення); 3-ій поверх – 12,3 кв.м, цільове використання – під офіс. Строк оренди 2 роки 364 дні. Вартість об’єкта оренди 281 000,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 15%. Орендна плата 3698,65 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Балансоутримувач – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Шевченківського району м. Києва.

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77.