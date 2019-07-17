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    У Шевченківському районі столиці рекламу кандидатки заклеїли листівками з непристойним словом (фото)

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    Заклеєні листівки кандидатки в депутати&nbsp;Людмили Буймістер - У Шевченківському районі столиці рекламу кандидатки заклеїли листівками з непристойним словом (фото)
    Заклеєні листівки кандидатки в депутати Людмили Буймістер
    Фото: Facebook

    На думку опонентів кандидатки, вона засмічує район

    У соцмережах з’явились фото від мешканців Шевченківського району, на яких плакати одного з кандидатів від партії «Слуга народу», Людмили Буймістер, заклеєні листівками зі словами «Засремо місто разом».

    Так невідомі у 223-му окрузі протидіють кандидатці, яка пропагує повернення гордості за Київ, але, на думку її опонентів, при цьому засмічує район та порушує законодавство.

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    У Шевченківському районі столиці рекламу кандидатки заклеїли листівками з непристойним словом (фото)
    У Шевченківському районі столиці рекламу кандидатки заклеїли листівками з непристойним словом (фото)

    Нагадаємо, що розміщення агітаційних матеріалів на стовпах є розміщенням реклами в заборонених законом місцях і є правопорушенням, передбаченим Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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