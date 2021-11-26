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    У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)

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    У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)
    фото: Дарниця Live

    Підвісна стеля рухнула рано-вранці, коли діти ще не йшли до школи

    У п’ятницю, 26 листопада, у школі №296 у Дарницькому районі Києва (масив Позняки) обвалилася підвісна стеля вхідної арки. Це сталося близько 4 години ранку, повідомляє Дарниця Live.

    Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

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    У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)
    У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)
    У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)
    фото: Дарниця Live

    «У цьому місці дуже часто проходять діти з батьками. Або рідні очікують малечу зі школи – саме у цьому місці. Якби це сталось о 8 ранку, могли б бути постраждалі», – йдеться в повідомленні.

    Школа, де сталося обвалення стелі, знаходиться біля Дарницької районної адміністрації.

    Як повідомлялося, у вересні цього року в Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці,

    Теги: Київ діти школа
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    У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)