У школі на столичних Позняках обвалилася стеля (фото)

Підвісна стеля рухнула рано-вранці, коли діти ще не йшли до школи

У п’ятницю, 26 листопада, у школі №296 у Дарницькому районі Києва (масив Позняки) обвалилася підвісна стеля вхідної арки. Це сталося близько 4 години ранку, повідомляє Дарниця Live.

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

«У цьому місці дуже часто проходять діти з батьками. Або рідні очікують малечу зі школи – саме у цьому місці. Якби це сталось о 8 ранку, могли б бути постраждалі», – йдеться в повідомленні.

Школа, де сталося обвалення стелі, знаходиться біля Дарницької районної адміністрації.

Як повідомлялося, у вересні цього року в Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці,