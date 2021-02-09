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    Негода наробила лиха: частина населених пунктів Київщини залишилась без світла

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    На Київщині знеструмлені десять населених пунктів - Негода наробила лиха: частина населених пунктів Київщини залишилась без світла
    На Київщині знеструмлені десять населених пунктів
    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    У ніч на вівторок, 9 лютого, внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП сталося знеструмлення частини населених пунктів.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС, у Київській області без світла лишилися 10 населених пунктів.

    Загалом в Україні знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях. Зокрема:

    • в Одеській області без світла 85 населених пунктів,
    • в Херсонській – 54,
    • Чернівецькій – 40,
    • Миколаївській – 34,
    • Запорізькій – 12,
    • Полтавській – 12,
    • Кіровоградській – 10,
    • Донецькій – 7,
    • Закарпатській – 5,
    • Житомирській – 3,
    • Дніпропетровській – 1.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, у ніч на 9 лютого снігопад посилився. Синоптики прогнозували, що 10-12 см снігу випаде в Києві до ранку.

    9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

    Теги: ДСНС електроенергія Київщина снігопад негода
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