Негода наробила лиха: частина населених пунктів Київщини залишилась без світла

На Київщині знеструмлені десять населених пунктів

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

У ніч на вівторок, 9 лютого, внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП сталося знеструмлення частини населених пунктів.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, у Київській області без світла лишилися 10 населених пунктів.

Загалом в Україні знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях. Зокрема:

в Одеській області без світла 85 населених пунктів,

в Херсонській – 54,

Чернівецькій – 40,

Миколаївській – 34,

Запорізькій – 12,

Полтавській – 12,

Кіровоградській – 10,

Донецькій – 7,

Закарпатській – 5,

Житомирській – 3,

Дніпропетровській – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого снігопад посилився. Синоптики прогнозували, що 10-12 см снігу випаде в Києві до ранку.

9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.