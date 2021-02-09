Негода наробила лиха: частина населених пунктів Київщини залишилась без світла
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго
У ніч на вівторок, 9 лютого, внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП сталося знеструмлення частини населених пунктів.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, у Київській області без світла лишилися 10 населених пунктів.
Загалом в Україні знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях. Зокрема:
- в Одеській області без світла 85 населених пунктів,
- в Херсонській – 54,
- Чернівецькій – 40,
- Миколаївській – 34,
- Запорізькій – 12,
- Полтавській – 12,
- Кіровоградській – 10,
- Донецькій – 7,
- Закарпатській – 5,
- Житомирській – 3,
- Дніпропетровській – 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, у ніч на 9 лютого снігопад посилився. Синоптики прогнозували, що 10-12 см снігу випаде в Києві до ранку.
9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.