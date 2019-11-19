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    У системі е-квитка у столичному наземному транспорті стався збій

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    19 листопада вранці у столичному транспорті не працювали валідатори - У системі е-квитка у столичному наземному транспорті стався збій
    19 листопада вранці у столичному транспорті не працювали валідатори
    Фото: Наталія Мілевська, Facebook

    Валідатори не працювали у тролейбусах, автобусах та трамваях

    У вівторок, 19 листопада, вранці у наземному громадському транспорті столиці не працювала система зчитування електронних карток.

    У тролейбусі №28 кондуктор пояснила, що стався обрив не електролінії, тому запустити систему валідаторів поки не можуть. Вона також запропонувала пасажирам із синіми картками просто собі їхати і не зважати на незручності. Дехто купив у жінки паперові талони, інші – проїхали безоплатно, повідомляє «Вечірній Київ».

    У мережі пасажири почали також обговорювати сьогоднішню ситуацію. Киянка Наталія Мілевська на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото «зачиненого» валідатора: «Якого, питаюся? А хто не носить готівку, не їздити? Це 114 автобус, Залізничний вокзал. Прямо зараз».

    У коментарях під цим дописом кияни повідомили про аналогічну ситуацію у всьому транспорті Києва.

    «Я щойно дзвонила в контакт-центр. Сказали, що збій системи, і коли буде вирішено – невідомо», - додала згодом у коментарі під своїм постом Наталія.

    Проте, коментарів від «Київпастрансу» щодо ситуації зі збоєм системи не з’явилося поки що.

    Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка.

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