Столична влада повідомила, коли у наземному транспорті можна буде платити банківською карткою



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У наземному транспорті з'явиться можливість оплати однією карткою за кількох осіб

У Києві сплатити за проїзд за допомогою банківської картки або мобільних додатків Apple Pay та Google Pay можна буде і в наземному транспорті. Запуск системи запланований на листопад. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

«Уже в листопаді з’явиться можливість сплачувати за проїзд у наземному транспорті банківською карткою або смартфоном. Ми робимо обіг коштів у сфері пасажирських перевезень більш прозорим. Крім того, це ще один крок у розвитку cashless-напряму у Києві. А найголовніше те, що безготівкова оплата – це зручний і безпечний для пасажирів спосіб оплати», – пояснив директор Департаменту.

Окрім того, для наземного транспорту планують реалізувати можливість оплати однією карткою за кількох осіб.

Раніше повідомлялося, що функціонал оплати безконтактними банківськими картами за транспортні послуги в наземному транспорті буде впроваджений з 1 листопада 2019 року.

При цьому таку оплату зможуть перевірити контролери «Київпастрансу», прочитавши з валідаторів інформацію про те, чи була оплата з певною карти, за допомогою спеціального пристрою.

Зараз безконтактною банківською картою і телефонами, які підтримують NFC, можна заплатити за проїзд в підземці. Всі 52 станції столичного метрополітену вже оснащені спеціальними турнікетами, де можна оплатити проїзд за допомогою банківської карти.

Нагадаємо, що у 2015 році київський метрополітен став 5-м у світі, де можна оплатити проїзд безконтактною банківською карткою безпосередньо на турнікеті або за допомогою мобільних додатків Apple Pay та Google Pay.

Використання електронних засобів оплати заощаджує час пасажирам, а використання е-квитка – кошти.