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    У Солом’янському районі з-під асфальту б'ють ключі води (фото)

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    Аварія на мережі водопостачання на вулиці Польовій - У Солом’янському районі з-під асфальту б'ють ключі води (фото)
    Фото: Київ оперативний
    Аварія на мережі водопостачання на вулиці Польовій

    На Польовій прорвало трубу з водою

    Сьогодні, 28 серпня, на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва прорвало трубу з водою. Вода ллється із тріщин в асфальті.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Прямо зараз на вулиці Польовій з тріщин в асфальті б'ють «ключі» води», - йдеться в повідомленні.

    Станом на 16-ту годину, аварійної бригади «Київводоканалу» на місці події ще не було.

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    У Солом’янському районі з-під асфальту б'ють ключі води (фото)
    У Солом’янському районі з-під асфальту б'ють ключі води (фото)
    У Солом’янському районі з-під асфальту б'ють ключі води (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання, внаслідок чого тимчасово відсутнє водопостачання на семи вулицях.

    27 серпня у Києві на Печерській площі прорвало трубу із гарячою водою, в результаті чого на проїжджій частині утворилась величезна діра.

    Київ вода Київводоканал аварія
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