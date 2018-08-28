У Солом’янському районі з-під асфальту б'ють ключі води (фото)
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Фото: Київ оперативний
Аварія на мережі водопостачання на вулиці Польовій
На Польовій прорвало трубу з водою
Сьогодні, 28 серпня, на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва прорвало трубу з водою. Вода ллється із тріщин в асфальті.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
«Прямо зараз на вулиці Польовій з тріщин в асфальті б'ють «ключі» води», - йдеться в повідомленні.
Станом на 16-ту годину, аварійної бригади «Київводоканалу» на місці події ще не було.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання, внаслідок чого тимчасово відсутнє водопостачання на семи вулицях.
27 серпня у Києві на Печерській площі прорвало трубу із гарячою водою, в результаті чого на проїжджій частині утворилась величезна діра.