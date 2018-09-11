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    У справі про напад восьмикласника на вчителя призначено низку експертиз

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    У справі про напад восьмикласника на вчителя призначено низку експертиз

    Правоохоронці опитують свідків події та проводять інші слідчі дії

    Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом нанесення 10 вересня учнем 8 класу тілесних ушкоджень вчителю спеціалізованої школи №94 «Елада» Печерського району столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України.

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    Досудове слідство здійснюється Печерським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

    На даний час правоохоронці опитують свідків події та проводять інші слідчі дії.

    В межах провадження готуються клопотання про проведення необхідних експертиз, зокрема судово-медичної для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень потерпілої, імунологічної, молекулярно-генетичної та медико-криміналістичної.

    Стан постраждалої вчительки післяопераційний, тяжкий. Малолітній учень також перебуває у лікарні.

    Розслідування інциденту взято на контроль.

    Нагадаємо, хлопчик ударив жінку стільцем по голові, а потім почав наносити їй удари ножицями. Постраждалій від агресії школяра вчительці інформатики 64 роки.

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