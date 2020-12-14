  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичних лікарнях понад 1,3 тис. хворих на коронавірус у важкому стані

    • Розсилка
    Кисневу підтримку отримують 1477 хворих у столичних лікарнях - У столичних лікарнях понад 1,3 тис. хворих на коронавірус у важкому стані
    Кисневу підтримку отримують 1477 хворих у столичних лікарнях
    Фото з відкритих джерел

    У лікарнях Києва перебувають понад 2 тис. пацієнтів із підтвердженим діагнозом Covid-19

    До лікарень Києва за минулу добу, 13 грудня, госпіталізували 46 пацієнтів із Covid-19. Наразі у столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 хворих на коронавірус.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 605. Померли 13 людей. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 91743», – написав мер. 

    Захворіли:

    • 331 жінка віком від 19 до 91 року,
    • 218 чоловіків віком від 18 до 84 років,
    • 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років,
    • 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

    Захворіли, зокрема, 20 медиків.

    Одужали за минулу добу 87 людей. Всього коронавірус подолали 28 904 мешканців Києва.

    «У столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом Covid-19, у тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів – з підозрою на захворювання, серед них — 4 дитини. У важкому стані 1324 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих», – підкреслив Віталій Кличко.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 278, в Дніпровському — 138 та в Подільському районі – 45 випадків.

    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка
    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    Раніше стало відомо, що за минулу добу, 13 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 605 людей. Це на 520 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 грудня було 1125 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 91743 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies