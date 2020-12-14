У столичних лікарнях понад 1,3 тис. хворих на коронавірус у важкому стані

У лікарнях Києва перебувають понад 2 тис. пацієнтів із підтвердженим діагнозом Covid-19

До лікарень Києва за минулу добу, 13 грудня, госпіталізували 46 пацієнтів із Covid-19. Наразі у столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 хворих на коронавірус.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 605. Померли 13 людей. Всього коронавірус забрав життя 1597 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 91743», – написав мер.

Захворіли:

331 жінка віком від 19 до 91 року,

218 чоловіків віком від 18 до 84 років,

29 дівчаток від 6 місяців до 17 років,

27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 20 медиків.

Одужали за минулу добу 87 людей. Всього коронавірус подолали 28 904 мешканців Києва.

«У столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом Covid-19, у тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів – з підозрою на захворювання, серед них — 4 дитини. У важкому стані 1324 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих», – підкреслив Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 278, в Дніпровському — 138 та в Подільському районі – 45 випадків.

Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Раніше стало відомо, що за минулу добу, 13 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 605 людей. Це на 520 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 грудня було 1125 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 91743 випадки захворювання на Covid-19.