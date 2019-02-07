У столичних школах впровадять нову модель харчування



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У школах Києва безкоштовно харчується понад 127 тисяч дітей

До початку нового навчального року у Києві планують запровадити нове шкільне меню та змінити організацію харчування в навчальних закладах у цілому. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський, інформує прес-служба КМДА.

«На виконання доручення міського голови ми наразі працюємо над створенням нової моделі харчування в столичних школах. Головною метою цих змін є підвищення споживчих властивостей страв, рівня безпеки продуктів, а також створення умов для забезпечення уніфікованого рівня якості в усіх школах Києва. Окрім того, планується запровадити єдину систему контролю якості за дотриманням норм калорійності спільно із Держпродспоживслужбою. Плани амбітні, але вже до початку навчального року 2019-2020 ми маємо запровадити новий механізм», – повідомив Мондриївський.

Він відзначив також ініціативність громадян у цьому питанні.

«Хотілося б відзначити й ініціативу Євгена Клопотенка щодо пілоту у трьох школах Дніпровського району. Приклад на трьох школах, де впроваджували проект, – чудовий. Він показує, що смачне харчування у школах реальне. Ми маємо такі приклади і в інших школах, де організацією займаються комунальні підприємства. Проте завдання міста змінити підхід системно, а не локально. Кожна дитина у кожній школі столиці заслуговує на якісне і смачне харчування. Я певен, що синергія всіх ініціатив та ідей дозволить нам отримати на виході найкращий результат», – додав Мондриївський.

Заступник голови КМДА повідомив, що також будуть запроваджені технологічні карти (рецептури), стандарти матеріального забезпечення їдалень, моніторинг якості продуктів та багаторівневий контроль якості наданих послуг.

Усе це буде виписане у міській програмі. Зокрема, й посилення вимог до постачальників продуктів та компаній-організаторів харчування задля того, аби унеможливити потрапляння недобросовісних бізнесменів до шкіл.

«Це питання постало дуже гостро, про що говорять й результати численних перевірок Держспоживслужби. Дітям потрібно створювати комфортні умови. І якщо бізнес не розуміє, що діти – це не джерело збагачення, то такому бізнесу не місце в Києві. Головним критерієм при проведенні тендерів має бути якість, а не найнижча ціна. Ми не дозволимо недобросовісним бізнесменам заробляти на здоров’ї наших дітей, і зробимо все, аби вони не мали можливості брати участь в організації їхнього харчування», – наголосив Мондриївський.

Окрім того, місто готує пропозиції щодо внесення змін до чинних законодавчих актів, що стосуються харчування у закладах освіти.

«Наприклад, чинний збірник рецептур був виданий ще в 1957 році, після чого дещо корегувався в 1984 і 1991 роках. Вже давно гостро постало питання відповідних змін й на вищому рівні, а не тільки на рівні місцевих влад», – підбив підсумок Мондриївський.

У 2018 році з міського бюджету на харчування дітей у закладах освіти Києва було направлено близько 500 млн грн.

Нині у Києві безоплатно, за кошти міського бюджету, харчується понад 127 тисяч дітей. 121 тисяча – це учні 1-4 класів і понад 6 тисяч – це діти пільгових категорій 5-11 класів.

Середня вартість безоплатного гарячого сніданку у шкільній їдальні – 15 гривень. Але у кожному районі столиці ціна коливається залежно від того, хто став переможцем тендеру.