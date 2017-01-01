У столичних школах збудують футбольні поля зі штучним покриттям (документ)

У перелік потрапило 60 шкіл

У закладах загальної середньої освіти комунальної власності Києва побудують футбольні поля зі штучним покриттям. Підписано розпорядження КМДА № 1522, повідомляє «Главком». Замовником виконання робіт визначено комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У перелік потрапило 60 шкіл

У закладах загальної середньої освіти комунальної власності Києва побудують футбольні поля зі штучним покриттям. Підписано розпорядження КМДА № 1522, повідомляє «Главком».

Замовником виконання робіт визначено комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».

КП «Житло-сервіс» у встановленому порядку повинне визначити генеральні проектну та підрядну організації для проектування та виконання робіт. Також воно має передбачити під час укладання договору умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

Фінансування робіт із проектування та будівництва футбольних полів у закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Києва здійснюватиметься в межах показників, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, у сумі 50 млн грн.

Будівництво 60 футбольних полів поліпшить матеріально-технічну базу закладів освіти та дозволить створити належні умови для виховання і розвитку дітей.