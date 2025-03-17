У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)

На місце аварії вже прибули поліцейські та рятувальники

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється

У місті Вишневе на Київщині сьогодні, 17 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої маршрутка перекинулася на бік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що на вулиці Київській у Вишневому внаслідок зіткнення пікапу з маршруткою остання опинилася на боці.

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.

Маршрутка перекинулася під час ДТП у Вишневому скриншот відео

На оприлюднених відео з місця пригоди можна побачити, що маршрутне таксі лежить на лівому боці. На місце аварії вже прибули поліцейські та рятувальники.

На вулиці Київській у Вишневому внаслідок зіткнення пікапу з маршруткою остання опинилася перекинулася набік, пишуть місцеві пабліки.



Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється. pic.twitter.com/bOhstIQChm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 17, 2025

Нагадаємо, пізно ввечері 7 березня у Подільському районі Києва сталась смертельна ДТП. Водію Infiniti, який спричинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження несумісні з життям і загинув на місці події. Двоє його пасажирів – 35-річного чоловіка та 24-річну жінку госпіталізували з травмами різного ступеня.

До слова, українська акторка театру і кіно, очільниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська розповіла, що втрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Жураківська повідомила, що на одеській трасі (автошлях М05) в її автомобіль в'їхав чоловік. За її словами, винуватець намагався «вирішити» все на місці, ймовірно, щоб не викликати поліцію. Коли акторка відмовила, чоловік втік з місця ДТП