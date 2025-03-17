Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)
На місце аварії вже прибули поліцейські та рятувальники
скриншот відео

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється

У місті Вишневе на Київщині сьогодні, 17 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої маршрутка перекинулася на бік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

Повідомляється, що на вулиці Київській у Вишневому внаслідок зіткнення пікапу з маршруткою остання опинилася на боці.

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.

Маршрутка перекинулася під час ДТП у Вишневому
Маршрутка перекинулася під час ДТП у Вишневому
скриншот відео

На оприлюднених відео з місця пригоди можна побачити, що маршрутне таксі лежить на лівому боці. На місце аварії вже прибули поліцейські та рятувальники. 

Нагадаємо, пізно ввечері 7 березня у Подільському районі Києва сталась смертельна ДТП. Водію Infiniti, який спричинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження несумісні з життям і загинув на місці події. Двоє його пасажирів – 35-річного чоловіка та 24-річну жінку госпіталізували з травмами різного ступеня.

До слова, українська акторка театру і кіно, очільниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська розповіла, що втрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Жураківська повідомила, що на одеській трасі (автошлях М05) в її автомобіль в'їхав чоловік. За її словами, винуватець намагався «вирішити» все на місці, ймовірно, щоб не викликати поліцію. Коли акторка відмовила, чоловік втік з місця ДТП

Теги: Київ Київщина громадський транспорт ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київські поліцейські затримали 51-річного «фермера», який вирощував коноплі в орендованій квартирі
У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю
26 лютого, 14:49
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 найменувань іноземних препаратів
У київських аптеках іноземці торгували медикаментами із РФ
25 лютого, 10:29
Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал
Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал
23 лютого, 13:58
Тетяна Кулик і Павло Іванчов загинули внаслідок російської атаки
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
26 лютого, 16:57
Над столицею лзбивають ворожі безпілотники
У Києві працюють сили ППО
1 березня, 01:11
11 лютого «Охматдит» оголосив тендер на невідкладні протиаварійні роботи в токсикологічному корпусі
Коли завершиться ремонт «Охматдиту»? Відповідь керівника лікарні
5 березня, 22:03
Чоловікові повідомлено про підозру в шахрайстві
Привласнив майже 230 тис. грн. Киянин «забув» повідомити пенсійний фонд про смерть бабусі
3 березня, 17:14
Боєприпас завантажили в спеціальний автомобіль та транспортували для подальшого знищення
В Ірпені жінка вигулювала собак і знайшла мінометну міну (фото)
10 березня, 16:31
Урочиста церемонія нагородження переможця відбудеться 23 квітня в Києві
Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize
13 березня, 13:38

Новини

У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)
У Вишневому сталася аварія з перекиданням маршрутки (відео)
Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
Атака дронів на Київщину: пошкоджено п'ятиповерхівку у Білоцерківському районі
Новий глава КМВА обіцяє скасувати нові тарифи на утримання будинків у столиці
Новий глава КМВА обіцяє скасувати нові тарифи на утримання будинків у столиці
Куди сходити у Києві протягом 17-23 березня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві протягом 17-23 березня: перелік культурних подій
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
341K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
283K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
103K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
30K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора

Новини

17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua