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У небі над Києвом, ймовірно, пролетів метеорит (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У небі над Києвом, ймовірно, пролетів метеорит (відео)
Над Києвом помітили невідомий об'єкт
скриншот відео

Після прольоту загадкового об'єкту місцеві повідомили про вибух

Ввечері, 12 березня, у небі над Києвом, ймовірно, пролетів метеорит. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. 

У небі над Києвом люди помітили загадковий об’єкт, який швидко пролетів. Можливо, це метеорит, який вибухнув у небі, оскільки саме після прольоту цього об'єкту місцеві почули вибух.

Нагадаємо, 1 березня у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. З’явилося припущення, що це може бути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Alpha Centauri.

Зазначається, що небесне явище на Харківщині, скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.

Теги: вибух феномен Київ

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