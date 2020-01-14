У лікарнях Києва з опіками через прорив теплотраси перебувають п’ять осіб



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Всього за медичною допомогою звернулося 11 осіб

У медичних закладах столиці перебувають 5 осіб, постраждалих унаслідок витоку гарячої води на місці пориву тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва. Чотири людини – 3-є чоловіків та 1 жінка - знаходяться в Опіковому центрі у стані середньої важкості. Попередньо медики класифікують їхні опіки як поверхневі. Ще одну жінку госпіталізовано до обласної лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію Департаменту охорони здоров’я.

Усього, за інформацією Департаменту, за медичною допомогою звернулося 11 осіб. 6 із них госпіталізації не потребували. Кожному надано медичну допомогу та рекомендоване подальше амбулаторне лікування.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Повідомлялося, що під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела . Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.