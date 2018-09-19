У столичній маршрутці на крадіжці впіймали двох рецидивістів



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Фото: Нацполіція Один із затриманих - раніше судимий за вбивство і зберігання та збут наркотиків

Перебуваючи у салоні маршрутного таксі, зловмисники викрали із сумки пасажирки гаманець

Під час відпрацювання території Святошинського району Києва співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку помітили у маршрутці двох чоловіків, дії яких здавалися підозрілими. За кілька хвилин правоохоронці побачили, як незнайомці витягли із сумки пасажирки гаманець і направилися до виходу.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, не гаючи часу, поліцейські вийшли на зупинці громадського транспорту та затримали незнайомців. У ході перевірки документів та особистих речей оперативники встановили особи чоловіків. Це – 35-річний уродженець іншої держави та 37-річний житель Київщини. Обидва раніше судимі за аналогічні злочини, а останній – ще й за вбивство і зберігання та збут наркотиків.

Вилучений гаманець повернули власниці, яка дізналася про його крадіжку саме від працівників поліції. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до територіального управління поліції.

Факт події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.