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    У столичній маршрутці на крадіжці впіймали двох рецидивістів

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    Один із затриманих - раніше судимий&nbsp;за вбивство і зберігання та збут наркотиків - У столичній маршрутці на крадіжці впіймали двох рецидивістів
    Фото: Нацполіція
    Один із затриманих - раніше судимий за вбивство і зберігання та збут наркотиків

    Перебуваючи у салоні маршрутного таксі, зловмисники викрали із сумки пасажирки гаманець

    Під час відпрацювання території Святошинського району Києва співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку помітили у маршрутці двох чоловіків, дії яких здавалися підозрілими. За кілька хвилин правоохоронці побачили, як незнайомці витягли із сумки пасажирки гаманець і направилися до виходу.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, не гаючи часу, поліцейські вийшли на зупинці громадського транспорту та затримали незнайомців. У ході перевірки документів та особистих речей оперативники встановили особи чоловіків. Це – 35-річний уродженець іншої держави та 37-річний житель Київщини. Обидва раніше судимі за аналогічні злочини, а останній – ще й за вбивство і зберігання та збут наркотиків. 

    Вилучений гаманець повернули власниці, яка дізналася про його крадіжку саме від працівників поліції. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до територіального управління поліції.

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    У столичній маршрутці на крадіжці впіймали двох рецидивістів
    У столичній маршрутці на крадіжці впіймали двох рецидивістів

    Факт події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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